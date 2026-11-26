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Dalilah Polanco no se guarda nada y dejó claro que Raúl Araiza le debe un matrimonio. La actriz confesó estar muy feliz por trabajar junto al conductor en la telenovela Te esperaba, producida por Silvia Cano, pero aprovechó el momento para lanzar un reclamo con humor. Según Polanco, en la novela del güero no fueron esposos, así que ahora que trabajan juntos en esta historia, el matrimonio es una deuda pendiente.

La actriz no ocultó su entusiasmo por trabajar con el Negro Araiza, a quien describió como un buen actor y un gran ser humano, al que se le quiere y se da a querer rápidamente. Para Dalilah, el elenco de Te esperaba es un repartazo que incluye a amigos de diversas generaciones, mencionando la presencia de José Elías Moreno y Leonardo Daniel, asegurando que el tono de la producción es muy padre y que el resultado final le encantará al público.

El regreso de una leyenda y la soltería de Dalilah

Otro de los puntos fuertes de Te esperaba es la participación especial de la primera actriz Diana Bracho. Dalilah Polanco expresó que es un gozo volver a trabajar con ella, recordando que la última vez coincidieron en Eternamente amándonos. Para la actriz, el regreso de Bracho a la pantalla chica es un motivo de alegría tanto para el equipo de trabajo como para la audiencia que podrá verla nuevamente.

Por otro lado, cuando se le preguntó si su corazón estaba abierto a una nueva oportunidad en el amor, Polanco fue tajante. Declaró que ya se retiró de esos temas desde hace muchos años y que se siente perfectamente bien en su lugar. Dijo que llegó a una edad en la que ya no ocupa que nadie ande haciéndole ese tipo de cosas.

Sofía Castro y el legado de Angélica Rivera

Mientras tanto, Sofía Castro vive un momento de éxito con su primer protagónico en Tierra de amor y coraje. La actriz se siente orgullosa de seguir los pasos de su madre, Angélica Rivera, en la actuación, y considera que este proyecto marca un antes y un después en su carrera profesional. Sofía mencionó que las botas de su mamá les han traído suerte y que cumplir este sueño es una de las cosas que más le emociona.

Sin embargo, interpretar a su personaje no fue tarea sencilla. Sofía confesó que tuvo que enfrentar retos físicos, especialmente aprender a montar a caballo, algo que le costó trabajo. Para lograrlo, contó con una gran maestra, que fue su mamá, su hermana, quien según dijo es profesional, monta muy bien, salta y compite. Además, destacó que le encantaron los looks que diseñaron para su personaje, especialmente el de Clara, y que disfrutó haber sido rubia para la historia.

La actriz comparó la actitud de su personaje con la de Regina Villarreal, el icónico papel de su madre en La Dueña, señalando que ambos son personajes fuertes, con carácter y con una actitud de patrona. En la trama, se menciona que los hermanos ya comienzan a pelearse por ella, lo que añade tensión a la historia.

La nostalgia de Marie Claire Harp

Cerrando con un tono más reflexivo, Marie Claire Harp compartió sus sentimientos sobre las fechas de fin de año. Para la conductora, estas épocas no son solo de felicidad, sino de profunda nostalgia por las personas que ya fallecieron. Harp recordó que perdió a su padre cuando tenía apenas siete años y que ese recuerdo la lleva a reflexionar sobre la importancia de pasar tiempo con la familia y los seres queridos mientras aún están presentes, ya que los padres envejecen rápidamente.

La conductora admitió que, para triunfar en su carrera, tuvo que sacrificar momentos familiares muy preciados. No obstante, señaló que en este 2026 existen otras alternativas y opciones que no había antes, concluyendo que lo más importante para cualquier persona debe ser la familia.