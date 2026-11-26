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Mariana Ochoa afirmó que sería parte del jurado en la final de Miss Universo el 24 de noviembre en Puerto Rico, pero el plan no salió como esperaba. Su nombre no apareció en ninguna de las listas oficiales de la organización y, al final, tuvo que admitir que solo asistió como invitada.

La exOV7 compartió en redes sociales que ya había viajado al país sede e incluso apareció junto al maquillista Alfonso Waithsman para que la dejara espectacular. Antes del evento, al ser cuestionada sobre su papel, dijo que creía que era una responsabilidad súper grande y que sería espectacular poder entregarle la corona a una de las dos mexicanas, Fátima y María Vargas.

Sin embargo, la realidad fue otra. María Vargas no ganó el certamen y Mariana tampoco fue jueza. Lo único que sí se concretó fue que se encontró con Fátima Bosch, con quien compartió el viaje de regreso.

El internet no tuvo piedad

Como era de esperarse, los usuarios de redes sociales no dejaron pasar el detalle y llenaron sus publicaciones de críticas. Algunos comentaron que ni siquiera la mencionaron como invitada especial y otros se burlaron llamándola "la jueza de hierro" y preguntando si iba de jurado.

Cambios de agenda por el viaje

La cantante reprogramó el concierto que tenía previsto el 21 de noviembre en el Teatro Galerías de Guadalajara. Explicó en un comunicado que estos dos compromisos profesionales internacionales motivaron el cambio de fecha.

Sinceramente, mover una fecha de concierto para ir a un evento donde ni siquiera te ponen en la lista de jueces es otro nivel de optimismo. ¿Quién más se ha sentido así de yakin de algo que luego resultó ser puro cuento?