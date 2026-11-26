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Fátima Bosch Fernández ya terminó su etapa como Miss Universo y decidió que el mejor momento para hacer oficial su relación es ahora. El 25 de noviembre de 2026, apenas unas horas después de entregar la corona, la modelo tabasqueña compartió en sus historias de Instagram dos fotografías donde presume a Alejandro Canahuati Farah, un empresario hondureño, dejando claro que hay algo serio entre los dos.

En la primera imagen, Fátima aparece abrazada por Alejandro mientras ella luce un vestido corto de lentejuelas y todavía lleva la corona de Miss Universo puesta. Para no dejar dudas, la leyenda de la foto fue directa: Él. Ese es el pie de foto. En la segunda publicación, la pareja se ve abrazada dentro de un auto en movimiento, donde la modelo le agradeció por acompañarla en un proceso que sabía que no fue fácil, resaltando su paciencia, sus detalles, sus sorpresas y su amor.

Fátima Bosch Fernández es una modelo mexicana que hizo historia al convertirse en la cuarta mujer de nuestro país en ganar el título de Miss Universo 2025, después de haber sido Miss Universo México 2025.

Las pistas que dejaron en Mérida

Aunque la confirmación llegó el 25 de noviembre, el romance ya venía cocinándose desde hace tiempo. Los primeros indicios aparecieron el 31 de octubre de 2026, cuando fueron fotografiados tomados de la mano durante una visita a Mérida, Yucatán. En aquellas fotografías, Alejandro Canahuati Farah llevaba un ramo de flores, pero en ese momento ambos prefirieron mantener un perfil bajo y no dijeron nada sobre lo que estaba pasando entre ellos.

La tensión romántica se volvió evidente el lunes 23 de noviembre, justo un día antes de la gran final del certamen. Durante el Fatima’s Farewell Tea Party, un desayuno de despedida en Puerto Rico donde estuvieron sus amigos, familia y gente de la organización, Alejandro Canahuati Farah estuvo presente y aprovechó el micrófono para dedicarle unas palabras muy emotivas frente a todos.

Desde el público, el empresario le dijo que se veía hermosa y que estaba muy feliz de estar ahí. Destacó que admiraba su fe inquebrantable, su convicción para servir a los demás y la determinación para lograr sus metas, pero sobre todo resaltó que tiene un corazón muy bonito y una luz interior. Alejandro añadió que Fátima ha tocado la vida de muchas personas y que los ha inspirado, asegurando que ella también dejó una huella en él. La respuesta de la modelo, que tiene 26 años, fue sencilla pero clara: dibujó un corazón en el aire con sus manos mientras estaba en el escenario, un momento cuyos videos se distribuyeron en redes sociales durante las horas siguientes.

¿Quién es el hombre que conquistó a Fátima?

Alejandro Canahuati Farah es hondureño, nacido en San Pedro Sula, y se mueve en el mundo de los negocios textiles y comerciales. Actualmente se desempeña como subgerente general de Industrias Pacer, empresa que fue fundada por su padre, Mario Canahuati, quien fue secretario de Relaciones Exteriores de Honduras entre 2010 y 2011. A diferencia de Fátima, que vivió un año de exposición total bajo el reflector mundial, Alejandro mantiene sus perfiles de redes sociales en modo privado.

El adiós a la corona de Miss Universo

Todo este drama romántico ocurrió en medio de la clausura de su reinado. El martes 24 de noviembre de 2026, Fátima desfiló por última vez en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico. Lo hizo portando su corona y una banda blanca con la frase ¡Viva Cristo Rey!, la misma expresión que utilizó al momento de ganar el título hace un año.

En su discurso final, la mexicana reflexionó sobre su camino, comentando que hace un año Dios puso la corona sobre su cabeza y en su corazón la misión de llevar amor, esperanza y luz a quienes más lo necesitan. También quiso dejar un mensaje sobre la autenticidad, explicando que buscó enseñarle al mundo que ser auténtica significa tener el valor de ser una misma. Fátima se despidió del público diciendo que se retiraba con el alma llena de gratitud y animando a todos a no tener miedo de defender sus creencias y dejar que Dios guíe sus pasos.

Finalmente, la corona pasó a manos de Jennifer Barreto, la representante de Puerto Rico, quien se convirtió en Miss Universo 2026. Con este triunfo, el título regresó a la isla después de 20 años y Barreto hizo historia al ser la primera mujer casada y madre en ganar la corona en la edición 75 del certamen.

La verdad es que Fátima cerró su ciclo con broche de oro: dejó la corona, dejó un mensaje inspirador y, de paso, presentó al novio. ¡Eso es saber salir por la puerta grande!