Esta ensalada colorida de cuscús y garbanzos es la opción ideal para una comida ligera

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A veces provoca comer algo que se sienta saludable pero que no sea aburrido, y esta ensalada de cuscús, garbanzos y col morada es justo eso. Es una receta que mezcla sabores mediterráneos con un toque súper fresco, ideal para cuando no tienes tiempo de cocinar algo complejo pero quieres comer bien. Sirve perfecto como un almuerzo ligero, para llevar a la oficina o incluso como una guarnición diferente para cualquier comida en casa.

Lo mejor de este plato es el juego de texturas. Tienes la suavidad del cuscús, lo llenador de los garbanzos y el toque crujiente de la col morada. Para darle el remate de frescura, se le agregan zanahoria, perejil y un aderezo de limón que amarra todo el sabor. No necesitas ser un experto en la cocina para lograrlo, ya que es muy sencilla y, lo más práctico, es que puedes ajustarla según lo que más te guste.

Ingredientes

Para preparar entre dos y tres porciones, vas a necesitar:

200 g de cuscús

250 g de garbanzos cocidos y escurridos

2 tazas de col morada picada

1 zanahoria pequeña rallada

2 cebollines frescos picados

3 cucharadas de aceite de oliva

Jugo de 1 limón

2 cucharadas de perejil picado

Sal y pimienta recién molida

Preparación

Prepara el cuscús: Coloca el cuscús en un tazón y añade agua caliente siguiendo las instrucciones del empaque. Cubre el tazón y deja reposar unos minutos hasta que el grano absorba todo el líquido. Después, mezcla con un tenedor para que quede esponjoso y deja que se enfríe un poco.

Prepara los vegetales: Pica la col morada y los cebollines, ralla la zanahoria y pica el perejil. Pon todos estos vegetales en una ensaladera grande.

Mezcla los ingredientes: Agrega los garbanzos cocidos y el cuscús ya frío a la ensaladera con los vegetales. Mezcla suavemente para que todos los ingredientes se integren y quede esa ensalada colorida con una textura increíble.

Prepara el aderezo: En un tazón pequeño, mezcla el aceite de oliva con el jugo de limón, la sal y la pimienta.

Finaliza la ensalada: Vierte el aderezo sobre la mezcla, añade el perejil y revuelve bien. Deja reposar la ensalada entre 5 y 10 minutos antes de servirla para que los sabores se concentren y se integren mejor.

Tips para elevar el sabor

Si quieres que la ensalada sepa aún más intensa, puedes agregar un poco de comino a los garbanzos para darle un toque oriental muy sutil. Para los que aman lo crocante, unos almendras o nueces tostadas le darían una textura genial, y si buscas que el plato sea más rico y completo, puedes desmoronar un poco de queso feta encima.

Si prefieres que sea todavía más refrescante, una buena idea es añadir pepino y un poco de ralladura de limón.

Esta receta es la aliada perfecta para el meal prep. Puedes prepararla con anticipación y disfrutarla al día siguiente sin problemas. El truco es guardarla en un recipiente cerrado en el refrigerador; si quieres que los vegetales se mantengan bien crujientes, lo ideal es agregar el aderezo justo antes de servir.

Al final, esta ensalada demuestra que no se necesita complicarse la vida para tener un plato que sea rico, satisfactorio y que se vea increíble en la mesa. Con ingredientes básicos que seguro ya tienes en el refri y muy poco tiempo de preparación, tienes una comida llena de color y frescura para cualquier momento del día. ¿Te animas a probarla mañana en la oficina?