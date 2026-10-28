¡Regresa el galán! Jaime Camil vuelve a las telenovelas de Televisa

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Jaime Camil vuelve a las pantallas de Televisa. El actor confirmó que empezará las grabaciones de un nuevo melodrama para TelevisaUnivision, una vez que termine sus compromisos actuales en el teatro.

La noticia se dio a conocer el 27 de octubre a través del periodista Jorge Ugalde en el programa Despierta, conducido por la periodista Danielle Dithurbide.

El actor contó que este regreso será de la mano de Rosy Ocampo. Camil explicó que ambos llevaban nueve años buscando el momento ideal para trabajar juntos nuevamente y renovar el catálogo de historias, pues considera que ya es tiempo de hacer algo nuevo más allá de que sigan repitiendo La fea más bella.

Esta es una noticia fuerte para los fans del género, ya que la última vez que el actor protagonizó una telenovela en Televisa fue en 2013. Desde su éxito en La fea más bella junto a Angélica Vale, Camil ha pasado por producciones como Las tontas no van al cielo, Los exitosos Pérez, Por ella soy Eva y Qué pobres tan ricos.