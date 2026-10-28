Fernanda Gómez: la reina del estilo en las peleas del Canelo

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Fernanda Gómez se ha vuelto la fan número uno de Saúl ‘Canelo’ Álvarez. En cada pelea, la modelo se roba las miradas bajo el ring gracias a sus atuendos elegantes e impactantes. Pero lo más cool es que no va sola; coordina sus looks con sus hijas, María Fernanda y Eva Victoria, quienes también acompañan al campeón mexicano antes de sus combates.

La pequeña María Fernanda luce prendas inspiradas en los trajes que el Canelo usa para sus enfrentamientos. Básicamente, el estilo viene de familia y se nota en cada evento.

La pareja se conoció en 2016 en un restaurante de Guadalajara, donde Fernanda le pidió una foto al boxeador. Empezaron a salir y hicieron pública su relación un año después, aunque pasaron por una ruptura donde el campeón se relacionó con Shannon de Lima. Tiempo después, Gómez descubrió que estaba embarazada y la pareja se reconcilió en diciembre con el nacimiento de su hija.

Ahora, se acerca la pelea del próximo 31 de octubre en la ANB Arena de Raid, en Arabia Saudita. Ahí, el Canelo se enfrentará a Christian Mbilli por el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Estamos seguros de que los looks de Fernanda volverán a dejar a todos con la boca abierta.

¿Será que el outfit de esta pelea supere a los anteriores?