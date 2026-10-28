Mi corazón es tuyo se expande: así queda el nuevo horario en Las Estrellas

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Apenas unos días después de su estreno, Mi corazón es tuyo cambia sus reglas en Las Estrellas. La producción de Juan Osorio decidió extender el horario de transmisión, así que ahora el público podrá disfrutar de dos horas completas de la historia protagonizada por Silvia Navarro y Jorge Salinas.

El ajuste llega para ocupar el espacio que dejará Rubí tras su gran final. A partir del lunes 2 de noviembre, la telenovela se transmitirá de 4:30 a 6:30 de la tarde, manteniendo su frecuencia de lunes a viernes.

Para los que apenas se están poniendo al día, la trama sigue a Ana Leal, una bailarina que termina siendo la niñera de los siete hijos de Fernando. El elenco cuenta con las villanías de Mayrín Villanueva y Lisardo, además de los jóvenes Paulina Goto, Polo Morín, Isidora Vives, Emilio Osorio, Isabella Tena y los gemelos José Pablo y José Manuel Alanís.

Por ahora, la historia sigue en su horario de las 5:30 de la tarde, pero preparen el cafecito porque el lunes 2 de noviembre se largan el tiempo doble. ¿Será que dos horas son suficientes para aguantar a siete niños o ya es demasiado?