Fede Vigevani se puso modo generoso y le regaló su camioneta a Karina Torres

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Karina Torres ya tiene en sus manos la camioneta que Fede Vigevani ganó durante una dinámica en La Casa de los Famosos México. A unas semanas de terminar el programa, la youtuber compartió en sus redes sociales el video del momento en que recibió el vehículo, asegurando que está perrísima y agradeciendo tanto a Fede como a la Jefa por cuidársela.

Fede Vigevani participó en la cuarta temporada del reality como infiltrado de la producción, donde cumplía retos pedidos por la gente. Sin embargo, el creador de contenido sintió que no merecía quedarse con el premio porque no estaba en las mismas condiciones que los demás concursantes.

El uruguayo explicó que la decisión de dársela a Karina nació de forma natural, ya que fue su compañera de la suite. Además, contó que le impactó la historia de vida de la influencer y lo que ha logrado superar, describiéndola como alguien admirable. También tomó en cuenta que Karina suele hacer muchas transmisiones en vivo desde su auto en TikTok e Instagram, por lo que el regalo le cayó como anillo al dedo.

La verdad es que Fede se pasó de lindo. Mientras algunos se pelean por un grano de arroz en esos programas, él decidió soltar el premio porque sintió que no era justo. ¿Quién no querría tener un amigo así que te regale una camioneta nomás porque le caíste bien?