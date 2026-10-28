Mauricio Ochmann confiesa que fue "muy rico" besar a Aislinn Derbez después de 6 años

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Mauricio Ochmann decidió abrir su corazón sobre la cercanía que ha tenido con Aislinn Derbez en las últimas semanas. Tras seis años de haber anunciado su separación, los actores han sido captados muy juntos, lo que desató una ola de rumores sobre una posible reconciliación sentimental. Aunque ninguno de los dos ha confirmado ni negado que hayan retomado su romance, Ochmann soltó una bomba en un podcast al hablar sobre lo que sintió al volver a besar a su ex pareja.

Al ser cuestionado sobre esa experiencia, el actor se mostró apenado y entre risas de nervios confesó que fue muy rico volver a sentir los labios de Aislinn. Según sus propias palabras, la verdad estuvo muy bien, dejando a los fans con la duda de si hay fuego debajo de esas cenizas.

El secreto detrás de los besos

Pero no todo es romance y reconciliación. Para tranquilidad —o decepción— de quienes esperaban el regreso de la pareja, Ochmann aclaró que esos besos fueron estrictamente profesionales. Todo sucedió en el set de Hasta el fin del mundo, una película que representa un proyecto muy importante para ambos actores.

El camino para llegar a este proyecto no fue sencillo. Mauricio recordó que Hasta el fin del mundo es una cinta que llegó a sus manos cuando todavía estaban casados y tenían una productora juntos. Sin embargo, al momento de su separación, decidieron dividir los proyectos que tenían planeados y la película quedó en manos de Aislinn.

Una lucha por el protagonismo

El deseo de Mauricio por participar en la historia era tan grande que se propuso como protagonista, pero Derbez no aceptó la propuesta en un inicio. Ochmann contó que le pidió en varias ocasiones ser el lead masculino de la película, pero la actriz se negó y prefirió iniciar un proceso de casting con otros actores para encontrar al perfil ideal.

A pesar de los intentos de Aislinn por buscar a alguien más, el destino terminó juntándolos. El actor relató que un día la actriz lo llamó para decirle que no habían logrado encontrar al actor perfecto para el papel, y fue entonces cuando ella le propuso trabajar juntos nuevamente en la cinta.

Prioridades y procesos personales

Más allá de la química en pantalla, Mauricio destacó que él y Aislinn siempre se mantuvieron muy unidos a pesar de los procesos de duelo que cada uno vivió tras la ruptura. Aseguró que siempre priorizaron el bienestar de su hija, Kailani, manteniendo una convivencia cordial y respetuosa en todo momento.

Para el actor, la verdadera ganadora de todo este despliegue es precisamente su hija. Según Ochmann, Kailani fue testigo de cómo sus padres pudieron trabajar de la mano nuevamente, demostrando que la madurez y el respeto pueden prevalecer incluso años después de una separación.

Honestamente, que haya sido "muy rico" pero por trabajo es el giro más dramático de la historia. ¿Será que el casting de otros actores falló porque el destino ya sabía que solo Mauricio podía llenar ese hueco?