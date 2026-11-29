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En una entrevista para el programa Ventaneando, la conductora contó que estaba muy nerviosa cuando tuvo la oportunidad de conocer a Nicolás Buenfil, hijo de su expareja Ernesto Zedillo Jr. y de la actriz Erika Buenfil.

Rebecca aseguró que la convivencia resultó agradable desde el primer momento. Sus hijas, Isabella y Victoria, ya mantenían una relación cercana con su medio hermano desde que eran pequeñas.

La conductora dejó claro el cariño que siente por Nicolás y subrayó que para ella es fundamental que él conserve el vínculo con sus hermanas y también con su padre.

Para cerrar con broche de oro, Rebecca afirmó que el joven es parte de su familia y que tanto su casa como su corazón estarán siempre abiertos para recibirlo. Sus palabras dejan ver la buena relación que han construido con el paso de los años.

Se siente bien que haya madurez en este tema, ¿no creen?