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Raphael tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital en A Coruña, España, la noche del sábado. El incidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas, apenas media hora antes de que el artista encabezara un concierto, el cual tuvo que cancelar a última hora.

Según los reportes, el cantante de 83 años recibió atención médica tras presentar taquicardias y una subida de tensión. Fue ingresado en el hospital Quirón, donde permaneció durante la noche en observación.

La mañana del domingo, el artista informó a través de sus redes sociales que ya recibió el alta médica. Explicó que el malestar que sintió el sábado fue lo que le impidió presentarse en el espectáculo y aseguró que, tras las revisiones médicas, todo está bien y se siente mucho mejor. También aprovechó el mensaje para pedir disculpas por no haber podido presentarse.

Este susto ocurre mientras Raphael se encuentra en una gira por España y América que comenzó en 2025, donde ha estado interpretando temas de su álbum Ayer… aún y clásicos como Escándalo y Mi gran noche.

Menos mal que ya pasó el susto, porque el mundo necesita seguir escuchando sus canciones. ¡A cuidarse mucho, Raphael!