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La actriz reaccionó a los videos de Las Estrellas donde se ven los besos entre Sofía Castro y Emmanuel Palomares en la telenovela Tierra de Amor y Coraje, comentando que es una pareja y una novela hermosas.

Sofía Castro está viviendo su primer protagónico en TelevisaUnivision interpretando a Clara Barrios. En la historia, Clara es una mujer noble y fuerte que tiene a tres hermanos peleándose por su amor: Juan, Jerónimo y Lalo. Los personajes son interpretados por Emmanuel Palomares, Brandon Peniche y Emilio Osorio.

Aunque hay tres pretendientes, Clara tiene claro que ama a Juan desde que era niña. El público ha quedado encantado con las escenas de pasión y confesiones amorosas entre estos dos personajes.

El melodrama, producido por José Alberto Castro, cuenta además que Clara es hija de Rogelio Barrios, el hombre que quiere apoderarse de las tierras de los hermanos Coraje. La historia se transmite de lunes a viernes a las 9:30 de la noche por Las Estrellas y también está disponible en ViX.