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Gloria Trevi dejó todo en el escenario del Teatro del Pueblo durante la Feria Internacional Ganadera de Querétaro. Con esa energía que solo ella tiene, la artista se conectó con miles de personas que no dejaron de bailar mientras cantaban temas de amor y desamor.

El setlist fue un viaje total. La Trevi rescató los clásicos que la hicieron leyenda en los noventa, como Dr. Psiquiatra, Siempre a mí, El recuento de los daños y Con los ojos cerrados, pero también se lanzó con su canción más reciente, Pompas de jabón. Obvio no faltaron las cumbias, destacando Sufran con lo que yo gozo, y el himno que todo el mundo se sabe: Todos me miran.

Fueron casi dos horas de pura fiesta donde quedó claro que, tras más de tres décadas de carrera, el cariño de su público sigue intacto. La verdad, quien no bailó en este concierto es porque no quiso.

El ambiente en la feria sigue caliente. Los conciertos en el Teatro del Pueblo continuaron el 22 de noviembre con Conjunto Primavera y, durante la semana, se presentarán Enjambre, Kinky, La Arrolladora Banda El Limón y Ha-Ash. ¿Cuál de estos grupos es el que realmente manda en la fiesta?