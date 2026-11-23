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Jorge Drexler se encuentra en la barra de un bar en Miami Beach, usando sus lentes para leer la carta de tragos. Para el artista de 62 años, la presbicia y el hecho de no ver bien de cerca es una de las cosas que más le molestan de ser un sexagenario.

El músico presentó su último álbum, Taracá, en un concierto en un teatro cercano. Este trabajo lo devuelve sonoramente a Uruguay, país donde quisiera vivir, aunque no lo hace porque sus hijos están en España. Drexler llegó a España en 1995 con solo el número de teléfono de Joaquín Sabina y la intención de probar suerte, lugar donde terminó estableciéndose.

El origen de Taracá y la raíz africana

El título Taracá es un neologismo inspirado en la onomatopeya del patrón rítmico de los tambores del candombe, un género musical afrouruguayo. Según el cantante, el candombe es un regalo de África que define la identidad cultural de Uruguay. Mencionó que la música de origen africano, llegada con personas esclavizadas a América, suele tener una presencia cultural mayor que la demográfica de sus descendientes.

En defensa del reguetón

Drexler defiende el reguetón, un género que considera castigado a pesar de su éxito. En una de sus canciones invita a mover el cuerpo y analiza cómo se ha perseguido a diversas danzas por ser consideradas procaces, desde la zarabanda en la España del siglo XVI y el chuchumbé en el México del siglo XVIII, hasta el tango en el Río de la Plata, el candombe en Montevideo y el reguetón en Puerto Rico durante los años 90.

El músico explica que el ser humano ha cantado sobre el sexo desde siempre, citando el erotismo del Cantar de los Cantares de la Biblia y las letras de los trovadores de Occitania en los siglos X y XI. Para él, es fundamental diferenciar el contenido sexual de aquello que es discriminatorio o vejatorio hacia la mujer, aclarando que esto último no es exclusivo del reguetón.

Como ejemplo de toxicidad en otros géneros, señaló que el verso de The Police en Every Breath You Take es una advertencia, y que incluso The Beatles tienen una letra donde se prefiere ver muerta a una chica antes que con otro hombre, lo cual calificó como una amenaza de muerte.

El deseo de aprender de Young Miko y Bad Bunny

El artista confesó que quiso escribir un tema con la cantante Young Miko utilizando un lenguaje íntimo que para él resultaba imposible de incluir en una canción. Admitió que Bad Bunny y Young Miko lo logran y que le interesaría aprender porque considera que es una ampliación del campo semántico muy interesante.

Drexler critica que se descalifique el reguetón por desconfianza hacia lo nuevo o por una cuestión de edad. Señala que muchos colegas dicen que la música actual no tiene sentido ni melodía, olvidando que a ellos también se lo dijeron sus mayores cuando hacían punk o rock and roll.

La lucha contra el envejecimiento

Pese a que no lo aparenta, el uruguayo sigue practicando actividades como el surf y mantiene una conexión especial con el mar. Reflexionó sobre cómo a los 60 años hay una parte que aprende a ser viejo y otra a la que le cuesta muchísimo, admitiendo que le resulta difícil abandonar la fe en el cuerpo.

Contó que a los 40 años empezó a notar que la juventud no es eterna, lo que lo llevó a celebrar su cuerpo y a empezar a bailar y cuidarse más. Aunque admite que ya no tiene la resistencia de los 25 años, no ve el cuerpo como una limitante, sino como un objeto de celebración.

Sin embargo, no niega los achaques: tiene callos en las manos por el piano y la guitarra, dolores en el cuello por las posiciones fijas y una cicatriz en la cadera izquierda dejada por la guitarra clásica. Para él, la música es dura con el cuerpo, pero lleva esas marcas con orgullo.