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Leonardo Aguilar, el cantante y hermano de Ángela Aguilar, confirmó que se comprometió con su novia Adriana Caballero Fridstein. El anuncio llegó el lunes 23 de noviembre a través de las historias de Instagram del músico.

En la imagen que compartió, se ve a la pareja mirándose fijamente mientras Adriana presume la joya. Leonardo no escribió ningún texto en la publicación, pero reaccionó con un corazón negro a la fotografía.

Según la fotografía, el anillo incluiría una enorme piedra al centro con corte ovalado. El engaste, aparentemente, estaría sujeto por pequeñas garras metálicas, y la banda que lo rodea sería de oro.

Ni el hijo de Pepe Aguilar ni su prometida han dado más detalles sobre la boda, y tampoco se reveló la fecha exacta en la que ocurrió el compromiso.