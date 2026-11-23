Lifestyle

Tener un antojo de algo chocolatoso es un sentimiento universal. Ya sea para untar en una rebanada de pan, poner sobre pancakes, acompañar frutas o, siendo honestos, comerlo directamente del frasco con una cuchara, la praliné de avellanas es la respuesta. La buena noticia es que no hace falta ser un maestro pastelero ni tener una cocina equipada con maquinaria industrial para lograr un resultado profesional.

La clave para hacer este untable en casa es utilizar un mezclador potente, tener un poco de paciencia y contar con ingredientes básicos. La gran ventaja de este método es el control total sobre el resultado final: se puede decidir la intensidad del chocolate, el nivel de dulzor y la textura, ya sea que se busque algo más cremoso o un sabor más rico y concentrado.

El proceso de preparación

Todo comienza con la calidad de las avellanas y su tratamiento. El primer paso consiste en tostarlas en el horno hasta que alcancen un color dorado y desprendan su aroma característico. Una vez fuera del horno, deben enfriarse ligeramente y frotarse con una toalla de cocina limpia para eliminar la mayor cantidad de piel posible, aunque no es necesario que queden perfectas ya que algunos restos de piel no afectan el resultado.

El paso más crítico es el procesado. Las avellanas tostadas se deben triturar en un mezclador potente o procesador de alimentos. Al principio, la textura será como un polvo grueso, pero con el tiempo se convertirá en una masa líquida a medida que los frutos secos liberan sus aceites naturales. Es fundamental hacer pequeñas pausas para evitar que el aparato se sobrecaliente y limpiar las paredes del recipiente con una espátula. Este proceso requiere paciencia, pues pueden pasar varios minutos antes de que la mezcla se transforme en una pasta suave y cremosa.

Para integrar el sabor chocolatoso, se utiliza cobertura de chocolate fundida, ya sea mediante el método de baño María o en el microondas, calentando en intervalos cortos y revolviendo constantemente para evitar que se queme. Esta cobertura se añade a la pasta de avellanas mientras se sigue mezclando. En este punto se incorporan el cacao, el azúcar glas, la sal y, opcionalmente, la vainilla.

Personalización y textura

El sabor final depende totalmente de la elección del chocolate. Quienes prefieren un gusto intenso al cacao pueden optar por chocolate negro y reducir la cantidad de azúcar. Por otro lado, para quienes buscan una versión más dulce y suave, el chocolate con leche es la mejor opción.

Si la mezcla resulta demasiado espesa y se desea esa textura cremosa que se extiende fácilmente, se puede añadir aceite de girasol de forma gradual y volver a mezclar. Es importante agregar cantidades pequeñas para no terminar con una praliné demasiado líquida. En cambio, si se quiere resaltar más el sabor a fruto seco, se puede añadir un poco más de pasta de avellanas antes de detener la máquina.

Conservación y usos

Una vez lista, la praliné debe trasladarse a un frasco de vidrio limpio y completamente seco, dejándola llegar a temperatura ambiente antes de guardarla. Al ser una versión casera sin los conservantes de los productos comerciales, lo ideal es mantenerla en un lugar fresco o en el refrigerador, consumiéndola en un periodo de dos a tres semanas.

Es probable que, al refrigerarla, la mezcla se endurezca debido al chocolate. En ese caso, basta con dejarla unos minutos a temperatura ambiente para que se ablande y sea más fácil de untar. Las opciones para disfrutarla son infinitas: desde pan tostado o brioche caliente, hasta pancakes, waffles o crepas. También funciona increíblemente bien con fresas, plátanos o manzanas para un snack rápido, como relleno de croissants, galletas y pasteles caseros, o incluso mezclada con yogur para un postre diferente.

Para obtener el mejor resultado, se recomienda no saltarse el tostado de las avellanas, invertir en un mezclador potente para lograr la textura más lisa posible y no añadir aceite desde el inicio, permitiendo que el fruto seco libere sus propios aceites primero. Al final, el único problema real será intentar no terminarse el frasco con la cuchara antes de haberlo puesto en el pan.