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Óscar Madrazo llegó al altar a sus 57 años. El conductor y empresario, quien es uno de los mejores amigos de Paulina Rubio, compartió en sus redes sociales las imágenes de su boda con su pareja, Esteban.

Aunque Madrazo mantuvo los detalles y la identidad de su pareja en privado, unas horas después de anunciar la noticia se reveló que la pareja se encuentra en Madrid, España.

El actor es padre de los mellizos Anyk y Axel, quienes nacieron mediante gestación subrogada. En una entrevista de 2022, Madrazo contó que siempre tuvo el deseo de formar una familia, incluso antes de definir su orientación sexual.

Sobre este proceso, explicó que el camino fue un poco más complicado de lo que imaginaba, pero logró materializar su sueño. Mencionó que ser papá es la realización de su vida y que no se ha arrepentido, ni siquiera en los momentos más difíciles. Además, confesó que fue la mejor decisión y experiencia de su vida.