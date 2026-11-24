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Ya pueden ir preparando los pañuelos porque Luis Miguel lanzará nueva música el 3 de diciembre. La noticia llegó a través de las redes de Spotify México, donde compartieron una imagen del cantante que podría ser la portada de su próximo sencillo o disco.

En la postal se ve solo la mitad del rostro de Luis Miguel con el sol brillando detrás de él. El anuncio llega después de semanas de rumores que empezaron a circular en octubre, cuando se filtró una foto del cantante en el estudio junto al productor Paul Jackson Jr., quien ha trabajado con leyendas como Michael Jackson y Whitney Houston.

La última vez que Luismi sacó un disco fue en 2017 con México por siempre!, donde incluyó temas como Soy lo prohibido y La fiesta del mariachi. Así que ya pasaron casi 10 años desde que nos regaló música grabada; ya era hora, ¿no?

Pero la cosa no se queda ahí. El cantante también confirmó que volverá a los escenarios. En septiembre pasado reveló que ya prepara su tour 2027. Aunque todavía no se han dado a conocer las fechas ni los países que visitará, las expectativas entre sus seguidores siguen creciendo.

Estamos hablando de un regreso total: música nueva en diciembre y gira en 2027. La pregunta es si podrá mantener el nivel de sus clásicos o si nos sorprenderá con algo totalmente distinto. ¡Ya queremos escuchar qué traes, Luismi!