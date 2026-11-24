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Marcus Ornellas se puso a prueba en la dinámica de la cita imposible en Me caigo de risa. El actor tuvo que enfrentarse a tres prospectos interpretados por los integrantes de la Familia Disfuncional, con la misión de adivinar quién era cada personaje y decidir quién le gustaba más.

Para intentar conocer a sus pretendientes, Marcus lanzó tres preguntas clave: a qué lugar lo llevarían de cita, qué les gustaría tomar y qué tipo de beso le darían. Los personajes en juego eran Alejandra Guzmán, interpretada por Ricardo Fastlicht; Rapunzel, a cargo de Daniela Luján; y Salma Hayek, interpretada por El Guana.

Aunque Rapunzel estuvo a nada de ganar el corazón del actor, Marcus terminó conquistado por la versión de Salma Hayek que presentó El Guana. Al final, el actor quedó conquistado por la 'Salma Hayek'.

La verdad, ¿quién no elegiría a Salma? Aunque fuera una imitación, el sentido común ganó esta ronda.