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Maite Perroni está de regreso en los melodramas de TelevisaUnivision después de casi una década de ausencia. La actriz y cantante encabezará una nueva producción de Rosy Ocampo junto a Jaime Camil.

La sorpresa no termina con el papel protagónico, ya que Maite también será la encargada de interpretar el tema musical de la historia. La productora confirmó ante la prensa que, como la actriz es cantante, ella llevará la música de la novela.

Maite contó que no se esperaba la noticia y que la propuesta de Rosy Ocampo la sorprendió gratamente. Sobre la canción, explicó que ya se está trabajando en ella y que los detalles se compartirán más adelante.

Las grabaciones de esta producción iniciarán el 7 de diciembre. La telenovela llegará próximamente a Las Estrellas en el horario de las 8:30 de la noche.

Ya queremos escuchar qué trajo Maite para este regreso, ¿será que nos pone a cantar a todos?