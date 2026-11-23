Entretenimiento

Hacia comienzos de esta década, Emma Watson comenzó a alejarse paulatinamente de la gran pantalla, dedicando su tiempo al activismo y la filantropía y dejándose ver solo en comerciales y eventos promocionales de las marcas de moda de las que es imagen. La propia actriz explicó sus razones en septiembre de 2025.

Emma Watson es una actriz, modelo y activista británica que saltó a la fama mundial por interpretar a Hermione Granger en la saga de Harry Potter. Tras el éxito de esas películas, participó en cintas como Las ventajas de ser un marginado, The Bling Ring, Noé, Regresión, La bella y la bestia y Mujercitas.

El choque con la realidad de la industria

En una intervención en el podcast Jay Shetty Podcast en septiembre de 2025, Watson explicó que su alejamiento de la actuación se debió a que llegó a los rodajes con expectativas poco realistas. Según contó, ella desarrolló una idea durante su etapa en Harry Potter en la que pensaba que las personas con las que trabajaba se convertirían en su familia y serían amigos para toda la vida.

La actriz confesó que iba a trabajar buscando amistad, pero que fuera de la franquicia de Harry Potter, la experiencia en Hollywood fue terriblemente dolorosa. Describió este proceso como algo que la hizo sentir que se rompía por dentro, ya que se dio cuenta de que la mayoría de la gente no entra a esos entornos buscando hacer amigos.

Un entorno de competencia y rechazo

Watson analizó que, a diferencia de ella, los demás llegaban a los sets centrados en que esa era su oportunidad y su papel, priorizando su trabajo y su carrera profesional. Como ella no tenía esa mentalidad, el rechazo que experimentó le resultó muy doloroso.

La actriz se cuestionó si ese ambiente era producto de la competitividad, la envidia o simplemente una cuestión de jerarquías, concluyendo que se trató de una combinación de todas esas cosas. Describió esta situación como un cóctel molotov y admitió que no tiene la piel especialmente dura, por lo que quizá no estaba hecha para desenvolverse en entornos tan competitivos.

El orgullo tras la crisis

Aunque reconoció que el entorno de Hollywood la rompió, Emma Watson aseguró que, en cierto modo, se siente orgullosa de que eso haya sucedido.