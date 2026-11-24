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Marvel Studios lanzó el 23 de noviembre el tráiler final de Avengers: Doomsday. La película llegará a los cines de México el jueves 17 de diciembre, aunque algunos complejos tendrán funciones de preestreno desde el miércoles 16.

El avance confirma que Steve Rogers vuelve al MCU. El video muestra su vida tranquila junto a Peggy Carter, revelando que tienen un hijo adolescente, pero esa paz se acaba cuando Los 4 Fantásticos lo buscan para reclutarlo en una misión contra Doctor Doom.

La cinta, dirigida por Anthony y Joe Russo, promete una batalla épica donde se unen personajes de diversos universos y distintas generaciones de superhéroes. Entre los momentos más destacados del tráiler está la aparición de Cyclops, quien llama a sus X-Men para entrar en la pelea.

Este estreno sirve como preparación para Avengers: Secret Wars, que está prevista para 2027. A nivel internacional, el lanzamiento oficial es el viernes 18 de diciembre.

Si Steve Rogers ya tenía una vida perfecta con hijo y todo, ¿de verdad lo vamos a obligar a regresar al caos de los Vengadores?