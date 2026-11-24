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Sujétense, que el drama vuelve. Ela Velden soltó la noticia en el programa Hoy este lunes 23 de noviembre: Las hijas de la señora García tendría continuidad y podría salir a la luz el próximo año.

La actriz contó que está muy emocionada de regresar con el personaje de Mar y con Las hijas de la señora García, con doña María Sorté y su hermana Oka Giner. La verdad es que ya nos hacía falta un buen melodrama para chismear sobre los conflictos familiares.

Esto no es sorpresa total: en julio pasado, el productor José Alberto Castro compartió que estaban trabajando en el escritorio en una especie de spin-off, en un proceso de estructura para ver si se puede dar, que sería un cierre muy peculiar de la tía Ofe.

Para los que no se acuerdan, la trama se centra en Ofelia García, interpretada por María Sorté. Ofelia es una mujer que sueña con una vida llena de lujos y que, como nunca logró la estabilidad económica, busca cumplir sus ambiciones a través de sus dos hijas.

Todo cambia cuando Ofelia se acerca a los Portilla, una de las familias más ricas del país. Al enterarse de que buscan una nueva imagen para su línea de ropa deportiva, ve la oportunidad perfecta para que Mar, la hija menor, alcance la fama. Pero no todo es color de rosa, ya que su hermana Valeria, interpretada por Oka Giner, no está de acuerdo con las ambiciones de su mamá y prefiere ser independiente.

Obviamente, entre las dos familias comienzan los romances, conflictos, secretos y rivalidades . En 2025, la telenovela estrenó con un elenco conformado por María Sorté, Ela Velden, Oka Giner, Emmanuel Palomares, Brandon Peniche, Guillermo García Cantú, Juan Diego Covarrubias, Geraldine Bazán y Laura Flores.

¿Será que el spin-off sí nos dará el cierre que esperamos o solo será un pretexto para volver a ver el drama de las García?