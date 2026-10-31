Ramón Rojo Villa, el líder de Sonido La Changa, tiene problemas de salud

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Ramón Rojo Villa, el creador y líder de Sonido La Changa, se encuentra en un estado de salud delicado. Debido a esto, la agrupación tuvo que cancelar la presentación que tenían programada para el miércoles 29 de octubre en el Segundo Festival Cultural Ecatepec 2026, llamado El Viento Nos Une.

El conjunto sonidero explicó a través de sus canales oficiales que la suspensión de la fecha fue estrictamente para cuidar a su fundador. Pidieron al público comprensión, empatía y oraciones para que se recupere pronto. También aclararon que cualquier actualización sobre su estado médico se dará a conocer solo por sus redes sociales para evitar que corran rumores.

Según el informe oficial de la agrupación, Ramón Rojo Villa está en reposo absoluto por prescripción médica. Aunque no dieron detalles sobre qué padecimientos tiene exactamente, el equipo confirmó que el líder sigue todas las indicaciones de sus doctores.

La noticia movilizó a los fanáticos y a toda la comunidad sonidera en plataformas digitales, donde se han volcado a dejar mensajes de apoyo y buenos deseos para que se recupere pronto.