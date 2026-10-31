Gema Garoa rompe el silencio sobre su pelea con Karina Torres: ¿Siguen siendo amigas?

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Gema Garoa decidió ponerle freno a los rumores sobre una supuesta ruptura definitiva con Karina Torres. Gema aseguró que ambas siguen en contacto y que no existe ninguna enemistad ni rivalidad entre ellas, pese a los rumores que surgieron después del programa.

Para rematar y dejar claro que todo está bien, Gema adelantó que ya están preparando una colaboración. No estará sola, ya que el proyecto incluye a otros excompañeros del reality. Específicamente, mencionó que ella, Karina Torres, Ese Pérez y Aldo Rendón trabajaron juntos en un proyecto con temática de Halloween que se estrenará próximamente.

El origen del pleito en el reality

Para entender por qué todo el mundo cree que se odian, hay que regresar a lo que pasó dentro de La Casa de los Famosos México 2026. Todo empezó a torcerse durante una subasta por la inmunidad. En ese momento, Gema Garoa tomó una decisión muy polémica: ofreció el 100% del presupuesto para conseguir el beneficio de no ser nominada.

Esta jugada cayó pesadísimo entre los habitantes, ya que significaba que el grupo se quedaría sin dinero para comprar comida. Karina Torres fue una de las que más saltó, encarando a Gema porque consideró que solo había pensado en su propio beneficio y no en el bienestar de los demás. Ahí fue donde la alianza empezó a tambalearse.

Traiciones y videos a espaldas

Si la comida no fue suficiente para romper la relación, los videos fueron el golpe final. La polémica se puso peor cuando Karina reveló que descubrió imágenes en las que Gema y Ese Pérez hablaban de ella a sus espaldas. Lo más fuerte es que, mientras esto pasaba, los tres mantenían una alianza y parecía ser una fuerte amistad.

Recientemente, Karina Torres había confirmado que ya no consideraba que tuviera una amistad cercana con Gema y Ese Pérez. Aunque aclaró que mantiene comunicación con sus excompañeros, explicó en una transmisión en vivo que ver esos videos después de salir del programa la hizo cuestionar la cercanía que creía tener con ellos. Eso sí, Karina dejó claro que no se arrepiente de cómo reaccionó durante la competencia, pues siente que sus emociones y su comportamiento fueron genuinos, aunque eso significara enfrentarse a sus propios aliados.

¿El regreso de las Hienas?

Queda la duda de si las Hienas, como se hacían llamar en el reality, podrían volver a unirse. Aunque Karina se sintió traicionada por los comentarios de Gema y Ese Pérez, la noticia de la colaboración de Halloween abre la puerta a un posible acercamiento.

Solo queda ver si esta paz es real o si es solo por el trabajo, porque después de que te enteras de que hablan mal de ti a tus espaldas, es difícil volver a confiar. ¿Ustedes creen que se perdonaron de verdad o solo es negocio?