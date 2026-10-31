Christian Nodal y Ángela Aguilar presumen su emoción por el Día de Muertos

Entretenimiento

Christian Nodal y Ángela Aguilar decidieron ignorar las críticas y enfocarse en presumir su felicidad. Después de que la cantante festejara sus 23 años con una fiesta espectacular, el matrimonio se dejó ver listo para otro festejo muy especial.

El 29 de octubre, ambos usaron sus cuentas de Instagram para compartir la emoción que sienten por el Día de Muertos. Aunque las fechas fuertes son el 1 y 2 de noviembre, según las creencias populares, las ánimas visitan a sus familiares desde días antes, por lo que muchas personas, como la famosa pareja, acostumbran colocar sus ofrendas con anticipación.

La pareja ha demostrado que, pese a las polémicas, siempre tendrá un lugar seguro estando el uno junto al otro.