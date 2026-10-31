Boda de ensueño: Paula Albarrán y Arturo Elías Slim se casaron en la CDMX

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Arturo Elías Slim, el hijo mayor del empresario Arturo Elías Ayub y de Johanna Slim, se casó con Paula Albarrán el 24 de octubre en la Ciudad de México. La pareja eligió el Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas para la ceremonia, un lugar que es básicamente una joya arquitectónica y que dejó el ambiente perfecto para el evento.

La boda estuvo llena de detalles muy sofisticados: iluminación tenue, muchísimas velas y naturaleza, todo mezclado con la arquitectura histórica del sitio para lograr un efecto íntimo pero impactante. Los novios estuvieron acompañados por sus seres queridos en lo que fue una atmósfera totalmente de ensueño.

Paula Albarrán es arquitecta de interiores y emprendedora, moviéndose en el mundo del diseño, la moda y el lujo. Estudió en el internado Le Rosey en Suiza y en el Colegio del Bosque en México, además de graduarse en Arquitectura de Interiores en CENTRO, la institución de Gina Diez Barroso. En su carrera, pasó por el área creativa de Década Studio y ahora es cofundadora de Second Story, una plataforma para comprar y vender accesorios y prendas de lujo de segunda mano. También es hermana de Manuel y Alexa Albarrán.

Aunque Paula es súper discreta con su vida privada, sabemos que empezó su relación con Arturo Elías Slim a finales de 2019. El camino al altar incluyó un momento muy romántico en noviembre de 2025, cuando se comprometieron en Central Park, Nueva York. Así que, después de más de cinco años juntos, por fin dieron el siguiente paso.

La verdad es que el lugar estuvo increíble y el concepto de las velas siempre gana. ¿No creen que una boda en un edificio histórico es el nivel máximo de elegancia?