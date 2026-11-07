Rafael Mercadante nomina a Bebeshita y el drama se desata en La Granja VIP

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Las cosas se pusieron intensas en La Granja VIP durante las nominaciones de Echar Tierra. Los participantes se llevaron una sorpresa cuando cambió la dinámica del juego, lo que permitió que algunos granjeros tuvieran más de un saco para nominar a dos personas distintas.

El momento más tenso llegó cuando Rafael Mercadante decidió nominar a Daniela Bebeshita. Bebeshita rompió en llanto tras la nominación de Kevyn Bicolor. Para intentar suavizar el golpe, Mercadante se encargó de consolarla y le recordó que es una gran mujer.