Llegó Megaevolución-Dominio Delta: el nuevo caos para el Pokémon TCG

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Pokémon TCG acaba de lanzar su nueva expansión, Megaevolución-Dominio Delta, la cual ya se encuentra disponible en tiendas de todo el mundo. The Pokémon Company International confirmó que la colección llega a través de sobres de refuerzo, Cajas de Entrenador Élite y otros formatos de colección.

La verdadera joya de esta entrega son los Estadios Legendarios. Se trata de una mecánica inédita donde hay que combinar dos cartas de Estadio para formar una sola pieza jugable con ilustración expandida. Para quienes coleccionan, los sobres que traigan uno de estos estadios ya incluyen las dos mitades necesarias para armarlo.

En cuanto al poder bruto, la expansión mete al juego varios Pokémon ex Megaevolución, destacando a Mega-Rayquaza ex, Mega-Golurk ex, Mega-Malamar ex y Mega-Golisopod ex. Esto no solo cambia el coleccionismo, sino que abre un montón de posibilidades estratégicas para el metajuego competitivo.

Para los que prefieren el formato digital, Megaevolución-Dominio Delta ya aterrizó en JCC Pokémon Live. Ahí se puede conseguir un mazo protagonizado por Mega-Rayquaza ex mediante el pase de combate, y más adelante se podrá desbloquear otro mazo centrado en Mega-Malamar ex.

La verdad es que combinar cartas de estadio suena a un dolor de cabeza logístico, pero visualmente debe quedar increíble. ¿Ustedes ya saben a cuál de los Mega ex le van a apostar para ganar sus próximas partidas?