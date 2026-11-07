Kevyn Bicolor no tuvo piedad y mandó a Fernando Lozada a la Tabla de Nominados

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Fernando Lozada terminó en la Tabla de Nominados tras una jugada de Kevyn Contreras Bicolor. Todo ocurrió durante el viernes de Traición, donde el destino y las decisiones de los participantes dejaron el tablero totalmente movido.

La Bebeshita tuvo el poder de la traición esta semana gracias a que ganó el reto de Salvación. Con ese privilegio, eligió sacar a Julio Camejo de la Tabla, dejando en riesgo a Natalia Alcocer e Ivonne Montero.

Sin embargo, la suerte intervino con el pajarito de la suerte, que señaló que se llevaría a cabo una traición doble. Aunque la influencer decidió que Kevyn Contreras Bicolor fuera puesto en riesgo, el comediante no subió solo a la lista de nominados.

Fue entonces cuando Bicolor eligió a Fernando Lozada para acompañarlo. Lo más irónico de todo es que el miércoles de Asamblea, Kevyn había usado el poder del Huevo Dorado para bajar al conductor de la Tabla, pero al final lo terminó regresando.

El conductor dijo que se lo esperaba porque no está en ningún grupo y que el comediante "no está dispuesto a aventarse un tiro contra La Resistencia, era de esperarse".

El público tiene hasta el próximo domingo para votar por su Granjero favorito en la página oficial de Azteca UNO. Se pueden emitir hasta 10 votos diarios, ya sea repartiéndolos o dándoselos todos a una sola persona.