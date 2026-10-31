Predicciones y revelaciones: el caos de identidades en ¿Quién es la Máscara? 2026

Entretenimiento

La octava temporada de ¿Quién es la Máscara? 2026 sigue elevando la tensión en cada emisión. Los personajes han empezado a aplicar estrategias más complicadas para engañar a los investigadores, haciendo que descifrar quién es quién sea una verdadera pesadilla. En la tercera emisión del programa, el misterio se intensificó con la aparición de seis figuras que prometieron ser encantadoras, pero que resultaron ser un dolor de cabeza para el panel.

Este programa de Las Estrellas pone a prueba la intuición de los investigadores para lanzar sus apuestas. En esta ocasión, el escenario se llenó de pistas contradictorias y presentaciones musicales que dejaron a todos confundidos, mientras algunas identidades finalmente salían a la luz.

Las máscaras que siguen en el misterio

Roseta Palomares llegó al escenario proyectando una imagen próspera y multipremiada, aunque con un lado dulce que esconde un picor poco conocido. Para dejar clara su versatilidad, interpretó WASSUP de Young Miko. Ante esto, los investigadores lanzaron sus apuestas: Juanpa Zurita cree que es Esmeralda Pimentel, mientras que Mauricio Ochmann apuesta por Camila Sodi. Por su parte, Yuri piensa que es Bárbara Mori y Anahí sugiere que podría ser María José.

Caco Mixtle, el ladrón de guante blanco, intentó conquistar a todos con un acento francés y una actitud romántica. Su sensibilidad quedó expuesta al cantar Todo lo Fue de Lenin Ramírez. Las teorías sobre su identidad varían mucho: Juanpa Zurita lo ve como Carlos Rivera, Anahí piensa que es Matías Novoa, Yuri apuesta por Benny Ibarra y Mauricio Ochmann cree que se trata de Sebastián Rulli.

Por otro lado, Ana Conda entró al juego con una actitud atrevida y resaltando su figura. La serpiente confesó que, a pesar de su capacidad para hipnotizar con su belleza, ha tenido varios fracasos amorosos. Su presentación con Tropicoqueta de Karol G enamoró en el escenario; Anahí piensa que es Elaine Haro, Juanpa Zurita apuesta por Alana Flores, Mauricio Ochmann cree que es Ariadne Díaz y Yuri piensa que es Danna.

Entre el barrio y los sueños

Licua Checo trajo el sabor de Tepito al programa, asegurando que ya está reformado y que su único vicio actual es ser muy enamoradizo. Logró marear a los investigadores con su agilidad mental, pero el golpe final llegó cuando interpretó Ordinary de Alex Warren. Las apuestas aquí se dividieron entre personajes y figuras públicas: Anahí cree que es Albertano, Mauricio Ochmann apuesta por José Eduardo Derbez, Juanpa Zurita piensa que es Yulay y Yuri sugiere que es Aarón Mercury.

Las identidades que ya fueron reveladas

No todo fue incertidumbre en el tercer programa, ya que dos máscaras terminaron revelando sus secretos. Tiburcio, quien aseguraba venir de un lugar lejano y haber sido una sensación desde pequeño, demostró su talento con El Rey Tiburón de Maná. Al final se reveló que detrás del escualo estaba Vanessa Huppenkothen. Antes de la revelación, las apuestas estaban muy dispersas: Anahí dudaba entre Pambo y la propia Vanessa Huppenkothen, Yuri pensó en Aislinn Derbez, Mauricio Ochmann en Angelique Boyer y Juanpa Zurita en Isabel Fernández.

De igual forma, Atrapasueños apareció como un personaje tierno con la misión de ayudar a cumplir sueños y enfrentar pesadillas. Tras cantar Muévelo de Kali Uchis, se descubrió que la persona detrás del disfraz era Alejandra Barros. Lo curioso es que los investigadores no lograron acertar en absoluto; sus opciones incluían a Bárbara Mori, Daniela Romo, Erika Buenfil, Itatí Cantoral, Regina Orozco y Andrea Legarreta.

La competencia sigue activa todos los domingos a partir de las 8:30 p.m. por Las Estrellas. ¿Será que los investigadores algún día logren conectar los puntos o seguirán lanzando nombres al azar?