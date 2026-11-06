La emperatriz divorciada: el drama coreano que ya llegó a Disney+

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La espera terminó para los fans de los romances de palacio. La emperatriz divorciada ya aterrizó en Disney+ y Hulu, adaptando la historia de un webtoon que tiene millones de lecturas y que promete todo el drama necesario para una maratón intensa.

La trama nos lleva al Imperio del Este, donde Navier, interpretada por Shin Min-a, es la emperatriz. Comparte su reinado con el emperador Sovieshu, interpretado por Ju Ji-hoon, hasta que el tipo decide meterse a Rashta, una esclava fugitiva interpretada por Lee Se-young, al palacio y le pide el divorcio a su esposa. Pero Navier no se queda de brazos cruzados y acepta el trato con una condición: casarse con Heinrey, el príncipe del Reino del Oeste, interpretado por Lee Jong-suk.

La serie es una producción de fantasía romántica basada en la novela web de Alphatart y el webtoon de Naver. En total son 10 capítulos que se lanzarán durante noviembre de 2026. De hecho, el estreno, fijado originalmente para el miércoles 4 de noviembre, se adelantó un día.

Para quienes quieran seguir la historia sin perderse ningún detalle, los capítulos se publicarán siguiendo la programación horaria habitual de los títulos originales de Disney+ y Hulu. Para verlo, solo hace falta tener la suscripción activa de la plataforma según la región donde te encuentres.

Sinceramente, el plan de Navier de pedir un nuevo esposo como condición para el divorcio es el nivel de empoderamiento que todas necesitamos en nuestra vida. ¿Ustedes creen que el príncipe Heinrey sea mejor partido que el emperador?