Entretenimiento

Daniela Alexis reveló que, cuando tenía unos 18 años, trabajó como mesera en Hooters. De hecho, en junio de 2022 compartió en Instagram que, al volver al restaurante, se topó con un cliente que solía pedir siempre alitas y vino.

Su paso por la pantalla comenzó en 2016 en el programa Enamorándonos, donde se dio a conocer como La Bebeshita. Para llegar ahí, se presentó al casting mientras ya formaba parte de TV Azteca.

Después participó en MasterChef Celebrity y estuvo con los concursantes de MasterChef Junior. También estuvo en La Granja VIP, donde formó parte de los primeros peones junto a Fernando Lozada, Pascal Nadaud y Kevyn Contreras. En ese reality, el grupo tenía una despensa súper limitada de arroz, frijoles, sardinas y huevo, y La Bebeshita contó cómo se las ingenió para cocinarles a todos.

¿Quién no ha tenido un trabajo random antes de triunfar?