Celia Lora bajó 10 kilos y el secreto es más simple de lo que creíamos

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Celia Lora se volvió tendencia en redes sociales después de revelar cómo logró una transformación física notable. La modelo e influencer contó que perdió cerca de 10 kilogramos en el último año, y lo más sorprendente es que no recurrió a regímenes alimenticios restrictivos ni a rutinas severas de entrenamiento.

La hija de Alex Lora explicó que el cambio en su silueta fue gradual y el resultado de una reestructuración profunda en sus hábitos diarios. Según ella, el factor clave fue corregir los largos periodos de ayuno que solía hacer y reorganizar sus horarios de comida para mantener su metabolismo constante.

Celia confesó que antes era pésima para desayunar y pasaba mucho tiempo sin comer. También mencionó que, aunque siempre la educaron para comer sopa y verduras, aprendió que debe priorizar las proteínas sobre las verduras. El simple hecho de hacer las tres comidas al día fue lo que realmente la ayudó a bajar de peso.

Para la creadora de contenido, el balance nutricional y el incremento de proteínas fueron fundamentales para lograr este resultado sin privaciones extremas. Al integrar el desayuno como pilar y asegurar sus tres comidas principales, pudo regularizar su peso de forma natural.

La verdad es que suena casi demasiado fácil, pero dejar de ignorar el desayuno puede ser el hack que nos faltaba. ¿Ustedes son del equipo que desayuna completo o de los que solo toman un café y rezan para que el hambre no llegue a mediodía?