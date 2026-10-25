El Flaco Ibáñez sigue internado y su familia pide donadores de sangre

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Manuel el Flaco Ibáñez se encuentra internado por razones médicas que no han sido reveladas. Tras la alarma que dieron amigos y colegas el jueves al solicitar donadores de sangre en redes sociales, su hija, Daniela Ibañez, salió al quite para dar tranquilidad a los fans.

Daniela explicó que no es adecuado calificar la situación de salud de su padre como preocupante. A través de un video en sus historias de Instagram, contó que tanto ella como su hermana y su madre están muy conmovidas por la solidaridad del público y las muestras de amor, incluso de personas que ni siquiera conocen al actor.

Aunque el panorama es más tranquilo, la familia aclaró que todavía buscan donadores de sangre debido a que el tipo que necesita el cómico es especial.

El Flaco Ibáñez es una leyenda del teatro de revista y de la picaresca mexicana de los años 70 y 80. Actualmente, el actor sigue vigente como parte del elenco de Vecinos, donde demuestra su timing cómico y su frase insignia: claro, el rico siempre humillando al pobre.

Esperamos que el Flaco se recupere pronto para seguir soltando sus frases en la tele, porque el programa no sería lo mismo sin él. ¿Quién más se apunta a donar sangre?