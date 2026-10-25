Luli Pampín suspende su show en Ciudad Juárez por las lluvias

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Luli Pampín anunció que su espectáculo en Ciudad Juárez será reprogramado. El evento, parte del Tour Bienvenidos, Juntos Otra Vez, estaba programado para el sábado 24 de octubre en el Estadio Carta Blanca, pero las fuertes lluvias e inundaciones en la ciudad y el recinto obligaron a Protección Civil a cancelar todo por motivos de seguridad.

La artista compartió un video en sus redes sociales donde expresó su tristeza por no poder presentarse ante sus seguidores juarenses y dijo: "Se me parte el corazón".

Luli Pampín aseguró que avisará la nueva fecha en cuanto esté confirmada. Por ahora, no hay información sobre los reembolsos para quienes ya habían comprado sus boletos. ¡Qué mala onda que el clima se pusiera así justo ese día!