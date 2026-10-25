¿Regresa la nostalgia? Ernesto Laguardia y Karina Torres podrían protagonizar Quinceañera 2.0

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Ernesto Laguardia y Karina Torres se reencontraron tras su paso por La Casa de los Famosos México. El 22 de octubre, en el programa Hoy, se mostraron imágenes y se dio a conocer que el actor se dijo listo para protagonizar una nueva versión de Quinceañera, pero esta vez junto a Torres.

Para caldear los ánimos, mostraron un video donde ambos recrearon una escena icónica de la telenovela original que Laguardia protagonizó hace años con Adela Noriega. El actor compartió la misma grabación en su cuenta de Instagram y escribió: "Próximamente Maricruz y Pancho 2.0 con mi querida".

El encuentro ocurrió originalmente en Montse & Joe, donde el actor aprovechó para tomarse una foto divertida con la influencer y las conductoras Yolanda Andrade y Montserrat Oliver. Laguardia escribió: "Solo respuestas incorrectas. Hoy me reencontré con una amiga, pero es sorpresa".

Por ahora, no hay un proyecto confirmado.