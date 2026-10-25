Diego Luna se suma al Concierto por un Abrazo para apoyar a madres buscadoras

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Diego Luna se unió a la organización Concierto por un Abrazo, una iniciativa que busca recaudar fondos para apoyar a los colectivos de las madres buscadoras de México. El actor compartió la información en sus redes sociales para invitar al público a asistir a este evento benéfico.

El concierto se llevará a cabo el 18 de noviembre en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México. En el escenario se presentarán artistas como Caifanes, Vivir Quintana, Ely Guerra, Kevin Kaarl, Meme del Real y un contingente jaranero.

Este evento forma parte de la Gira por la vida, una movilización convocada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que sucederá en la Ciudad de México entre diciembre de 2026 y enero de 2027. Diego Luna explicó que un contingente zapatista vendrá a la capital para dar un abrazo a las familias buscadoras, convirtiendo el concierto en un punto de encuentro entre diversas luchas comunitarias y causas sociales.

Sobre los accesos, el actor indicó que los boletos salieron a la venta el 23 de octubre. Aclaró que en este esfuerzo colectivo nadie cobra, por lo que todo el dinero recaudado será donado a los comités de organización de la Gira por la vida. El objetivo es promover este encuentro y juntar fondos para apoyar la organización del viaje de los colectivos.

Esto sucede mientras Diego Luna sigue moviéndose con su película Ceniza en la Boca, la cual debutó en México durante el Festival Internacional de Cine Morelia. Qué bueno que use su plataforma para causas que sí importan, ¿no creen?