Hijo de Ramón Ayala se entrega en Texas por presunto abuso sexual

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Ramón Ayala Jr. se presentó voluntariamente el 23 de octubre ante el Departamento de Policía de Hidalgo, en el condado de Hidalgo, Texas. El músico fue procesado y fichado bajo un cargo penal por presunta agresión sexual, el cual está categorizado como un delito grave de segundo grado en dicho estado.

Tras ingresar a la cárcel del condado, obtuvo su libertad condicional después de pagar una fianza de 2,000 dólares. El tribunal ya fijó las fechas para sus próximas audiencias, donde la fiscalía deberá presentar las pruebas para acreditar la acusación.

Demandas civiles y millones en juego

Además del proceso penal, Ramón Ayala Jr. enfrenta demandas civiles iniciadas en mayo de 2026 por el despacho The Buzbee Law Firm. Tres exempleados de su agrupación musical, Ramón Ayala y sus Bravos del Norte —entre ellos un videasta y un fotógrafo— lo acusan de hostigamiento, maltrato laboral y abuso de autoridad.

Lo más impactante es que la demanda civil no solo va contra el hijo, sino que incluye al legendario acordeonista Ramón Ayala y a la compañía gestora de giras, Liram L.C.C., por presunta negligencia grave y falta de supervisión. En este proceso se solicita una compensación por daños que supera los 25 millones de dólares.

Para proteger a los denunciantes, un juez ya emitió una orden de protección de emergencia mientras se programan las siguientes comparecencias judiciales.

La respuesta de la familia

El abogado Tony Buzbee señaló que el arresto es un avance significativo para lograr justicia y confirmó que su equipo seguirá colaborando con las autoridades penales.

Por otro lado, la defensa liderada por Ray Thomas y la familia Ayala rechazaron las acusaciones. Aseguraron que se trata de intentos de manipulación mediática y extorsión económica, manifestando su confianza en que el proceso demostrará que los señalamientos son falsos. Ramón Ayala mencionó anteriormente que el trasfondo de todo esto es un intento de empañar su trayectoria y su legado musical.