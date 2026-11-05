Pignoise regresa a México: punk-rock, nostalgia y ganas de colaborar con Panda

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Pignoise está de regreso en México y no vienen con juegos. La agrupación española confirmó que el 11 de noviembre se presentarán en el Foro Indie Rocks! con un concierto en solitario, marcando un reencuentro muy esperado con sus fans mexicanos. No han tenido un show únicamente suyo en México desde 2011.

La banda, liderada por Álvaro Benito, se ha dedicado a mantener vivo ese sonido punk-rock que dominó la escena en los años 2000. Sus canciones se caracterizan por guitarras poderosas, una batería con ritmo frenético y letras que capturan la rebeldía juvenil. Básicamente, es la banda sonora ideal para quienes extrañan esa época de caos y energía.

El reto de evolucionar sin perder la esencia

Después de más de dos décadas de trayectoria, Pignoise sigue reinventándose sin perder su esencia. Según contaron, su principal objetivo actual es seguir haciendo buenos discos mientras trabajan para que sus canciones sigan sonando a Pignoise, pero aportando algo nuevo que llame la atención del público.

Para ellos, este equilibrio se refleja en su álbum más reciente, Las ganas. Consideran que este es el mejor disco que ha hecho Álvaro Benito, ya que logra mezclar la evolución de la banda con sus raíces más fuertes: una base rítmica contundente, guitarras cañeras y melodías que se quedan pegadas en la cabeza desde la primera escucha.

La conexión con el público mexicano

Pignoise se ha ido haciendo de una sólida base de fans en México, y eso quedó claro cuando abrieron el show de La La Love You. En esa ocasión, muchos cantaron sus canciones y celebraron que la banda prometió regresar en solitario.

Recordando su última experiencia en solitario en 2011, mencionaron que les llamó mucho la atención el respeto y el trato que reciben las bandas en el país. Un momento clave fue cuando tocaron una canción que ni siquiera era un sencillo y el público la cantó como si fuera el éxito más importante de su carrera. Ese nivel de entrega es lo que buscan repetir en su próximo show, donde recorrerán toda su historia musical.

Sueños de colaboraciones y punk mexicano

Si hay algo que nos emociona es que Pignoise tiene la mira puesta en la escena mexicana. Durante una charla, salió a relucir el nombre de Panda como una colaboración deseada. Aunque la agrupación mexicana ya se desintegró, la banda española mantiene la esperanza de que algún día se concrete un trabajo conjunto.

Pero no se quedan solo con Panda. También mencionaron el interés de colaborar con José Madero, División Minúscula y destacaron la buena relación que mantienen con Erick Canales de Allison. Para Pignoise, la clave es la naturalidad; aseguran que no componen pensando en gustar de una forma específica o para que los vean desde un prisma determinado, sino que simplemente hacen las canciones que a ellos les gustan.

La cita es definitiva: 11 de noviembre en el Foro Indie Rocks!. Solo queda ver si logran concretar alguno de esos sueños musicales con los íconos del rock mexicano. ¿Se imaginan el caos que sería un tema con Panda o Allison?