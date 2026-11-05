El nuevo Resident Evil rompe récord y es la película más taquillera de la saga

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La nueva versión de Resident Evil, dirigida por Zach Cregger, alcanzó los 400 millones de dólares en taquilla mundial. Con este resultado, se convierte en la película más exitosa de toda la franquicia de terror, superando los 312 millones de dólares que había recaudado Resident Evil: El capítulo final en 2016.

El filme acumuló 157.4 millones de dólares en Norteamérica y otros 242.6 millones en el extranjero. De los mercados internacionales, China lideró la lista con 71.4 millones de dólares, seguida por el Reino Unido con 19.4 millones y México, donde logró recaudar 12.7 millones de dólares.

La cinta llegó a los cines en septiembre con un debut histórico para la saga, sumando 60 millones de dólares en Estados Unidos y 108 millones a nivel mundial. Esta cifra superó el récord de estreno que tenía Resident Evil: La Resurrección de 2010, la cual había logrado 26 millones de dólares en el mercado estadounidense.

Un éxito personal y para la marca

Este resultado es un récord para Zach Cregger. La película dejó atrás las cifras de sus producciones anteriores: Barbarian de 2022, que ganó 46 millones de dólares, y La Hora de la Desaparición de 2025, que alcanzó los 270 millones de dólares globales.

La historia presenta a Austin Abrams como un mensajero médico que intenta sobrevivir a un brote viral en Raccoon City, el cual convierte a la gente en monstruos infectados. Este proyecto fue la apuesta de Sony para revitalizar la franquicia basada en los videojuegos de Capcom, cinco años después de que Resident Evil: Welcome to Raccoon City fracasara en 2021 al recaudar solo 42 millones de dólares.

La saga original inició en la pantalla grande en 2002 con Milla Jovovich interpretando a Alice, personaje que la actriz retomó en otras cinco películas durante las décadas de 2000 y 2010.