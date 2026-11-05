¿Boda secreta? Alexis Ayala presume "luna de miel" con Marietta Garza

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Alexis Ayala tiene a todo el mundo preguntándose si ya pasó por el altar. El actor publicó una serie de fotografías de sus vacaciones en las playas de Cancún junto a su novia, la empresaria Marietta Garza, pero hubo un detalle que no pasó desapercibido.

En uno de los videos que compartió, se ve una cinta con la leyenda Luna de miel decorando la puerta de la habitación del hotel donde se hospedaba la pareja. Mientras algunos fans piensan que solo fue un detalle romántico, otros están convencidos de que el galán se casó en secreto y no avisó a nadie.

El actor acompañó el contenido con un mensaje muy intenso donde escribió que cada día es una aventura y una vida nueva al lado de su pareja, asegurando que juntos son luz y cerrando con un te amo, amore.

Por su parte, Marietta Garza no se quedó atrás y respondió a las fotos llamándolo papi chulo y diciendo que él es su rock, dejando claro que el romance está a tope.

Este nuevo capítulo llega pocos meses después de que Ayala confirmara, en abril pasado, el fin de su matrimonio con la actriz Cinthia Aparicio. La pareja estuvo casada tres años y mantuvo una relación de cinco, pero terminaron por diferencias en sus planes de vida, ya que la actriz quería ser mamá.

La verdad es que el actor sí sabe cómo dejarnos con la duda. ¿Será que ya hay anillo o solo quiso presumir el hotel?