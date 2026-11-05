Kanye West regresa a México: se presenta en el Estadio Azteca

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Kanye West, también conocido como YE, anunció el 3 de noviembre que regresará a México por tercera ocasión. El artista se presentará el 19 de marzo en el Estadio Azteca, también llamado Estadio Banorte.

Este concierto es parte de la gira mundial Ye Live Concert Tour, que arrancó en abril de este año y ha visitado países como Turquía, Países Bajos, Portugal, España y Albania. La noticia llega después de que el rapero se presentara en enero en la Monumental Plaza de Toros de la Ciudad de México.

Lo curioso es que, después de 18 años de su primera presentación en México, ahora llega al Estadio Banorte, el mismo recinto donde estuvo hace poco Elton John. Se espera que el espectáculo sea mucho más grande que el de enero y que incluya los éxitos más importantes de su carrera.

Por ahora solo se ha confirmado el show, así que habrá que estar pendientes a los anuncios sobre la preventa y el costo de los boletos. Si la demanda es muy alta, existe la posibilidad de que se abra una fecha extra.