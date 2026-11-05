Ring Royale 2: Wendy Guevara y otros famosos se arman los puños en el ring

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El ring vuelve a abrirse para que las rivalidades entre celebridades se resuelvan a golpes. Poncho de Nigris, personalidad de la televisión e internet, está preparando la segunda edición de Ring Royale, un evento que mezcla el entretenimiento con el deporte amateur, reuniendo a influencers, figuras de la televisión y deportistas en combates que buscan generar polémica.

Para quienes no recuerdan, Poncho de Nigris es un presentador que condujo varios programas en Multimedios Televisión, la cadena regional de Monterrey, y hermano de los exfutbolistas Antonio y Aldo de Nigris. El primero de estos eventos se llevó a cabo en marzo de 2026, sentando las bases para lo que ahora será una función mucho más ambiciosa y con una estética muy marcada.

Gladiadores modernos en Monterrey

La nueva edición de Ring Royale no solo busca peleas intensas, sino que apuesta por una identidad visual muy específica. En esta ocasión, la propuesta está inspirada en los gladiadores de la antigua Roma. Esta temática se refleja en los materiales promocionales, donde los participantes aparecen caracterizados como guerreros del Coliseo romano para darle un toque épico al espectáculo.

El evento se llevará a cabo el domingo 14 de marzo de 2027. Como escenario fue elegida nuevamente la Arena Monterrey, en Nuevo León, el mismo recinto que albergó la primera edición en marzo de 2026.

Los confirmados y las sorpresas

Poncho de Nigris utilizó sus redes sociales para presentar la primera selección de 13 personalidades que aceptaron el desafío. El grupo es un verdadero caos de perfiles: hay desde creadores digitales y comediantes hasta conductores e incluso un exfutbolista profesional. Entre los nombres que ya tienen su lugar destacan figuras que siempre dan de qué hablar, como Wendy Guevara, quien es una influencer, actriz y empresaria trans que saltó a la fama gracias a sus videos virales y su canal de YouTube Las Perdidas.

También se confirmó la participación de Nicola Porcella y Marcela Mistral, nombres que ya generan expectativa entre los fans. Sin embargo, la lista no está cerrada. La organización dejó claro que todavía hay anuncios pendientes y que habrá más nombres sumándose a la aventura. La pelea estelar se dará a conocer posteriormente.

Aunque el cartel ya tiene rostros conocidos, todavía no se ha publicado el programa completo de los combates. Los interesados tendrán que esperar para conocer los horarios exactos de cada enfrentamiento y saber quién se mide contra quién en el cuadrilátero.

Boletos y accesos

Para los que quieran ver el caos en vivo, la plataforma Superboletos es la encargada de manejar la venta de las entradas. De acuerdo con el anuncio, la venta de las localidades comenzaba el miércoles 4 de noviembre de 2026, por lo que ya es momento de revisar la disponibilidad de los lugares.

Un punto importante es que, al momento del anuncio, la organización no había publicado el desglose de costos por zonas ni los precios específicos de los boletos para la Arena Monterrey. Por eso, la recomendación es entrar directamente a Superboletos o checar los canales oficiales de Ring Royale para enterarse de cuánto costará el acceso y cuáles son las condiciones de compra.

Sinceramente, ver a Wendy Guevara en modo gladiadora suena a que el evento va a ser un desmadre total. ¿Quién creen que termine más noqueado?