Ivonne Montero es 'El Más Gallito' en La Granja VIP, pero el chisme no para

Entretenimiento

Ivonne Montero se llevó el título de El Más Gallito de la semana en La Granja VIP, lo que le otorga dos beneficios importantes gracias al voto del público. Pero no todo fue fiesta, porque en la Asamblea del miércoles, los enfrentamientos estuvieron a tope y la actriz terminó nominada.

Ivonne no se quedó callada y nominó a Fernando Lozada. Según ella, el conductor tiene dos caras: empezó siendo el hombre educado que sigue las reglas, pero luego empezó a fallar. También soltó que Fernando no la deja trabajar con los animales y se pone incómodo cuando ella quiere hacer labores que ya había coordinado con la producción.

El drama subió de nivel cuando Manelyk González fue directa y le dijo que es innecesaria en el programa. Mane aseguró que Ivonne ni siquiera es tomada en cuenta para las estrategias de los disfuncionales y que está a la deriva. La respuesta de Ivonne fue tajante: le dejó claro que no tiene que rendirle cuentas a nadie ni platicar con ella para ser alguien en el juego, afirmando que siempre ha mostrado su verdadera personalidad.

La Bebeshita también se sumó a las nominaciones contra la actriz. Aunque dijo que le cae bien, siente que Ivonne vive en su propio mundo, que no termina sus tareas, que no convive con el resto y que se hace la víctima.

Ivonne Montero respondió a La Bebeshita que, si no habla con algunos Granjeros, es porque no tienen temas en común. Dijo que no le interesa hablar sobre la vida sexual de nadie porque cuida su cuerpo y su energía, y que prefiere pasar horas platicando de sus historias con el público.

¿Será que el beneficio de El Más Gallito la salva o el chisme la mandará a casa el domingo?