El Potrillo se pone sentimental con el cumple de su hijo Alex

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El 4 de noviembre fue un día de fiesta para la familia Fernández porque Alex Fernández cumplió 33 años. Como ya es costumbre, Alejandro Fernández, mejor conocido como El Potrillo, no dejó pasar la fecha y se lanzó un mensaje súper emotivo en redes sociales para decirle cuánto lo ama y lo orgulloso que se siente de él.

El cantante de música mexicana le escribió que no se imagina cuánto lo ama y que desea que sea muy feliz siempre. Obviamente, Alex no se quedó atrás y le respondió que saber que su papá está orgulloso de él significa muchísimo, agradeciéndole por todo lo que le ha enseñado y diciendo que también es un orgullo ser su hijo. ¡Salió el lado más tierno de la dinastía!

Para los que no saben, Alex nació el 4 de noviembre de 1993, hijo de Alejandro y América Guinart. Aunque ellos se casaron en 1992 y se separaron en 2002, ambos se han mantenido súper presentes en la vida de sus hijos, y han estado presentes en las diferentes etapas de sus vidas.

Alex decidió seguir el camino artístico de su papá y de su abuelo, Vicente Fernández, metiéndose de lleno en la música regional mexicana. Está construyendo su propia carrera, pero siempre con el apoyo y el ojo puesto de sus seres queridos en todo lo que hace.

La verdad es que se nota que hay una conexión muy fuerte entre ellos. ¿Habrá algún festejo masivo que todavía no nos cuenten?