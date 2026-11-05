Mariana Ochoa denuncia robo de anillo en La Casa de los Famosos y Karina Torres lanza indirecta

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Mariana Ochoa, la actriz y cantante mexicana que ganó la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, reveló en un podcast que su anillo desapareció durante la semana de la gran final del reality. La joya, que fue un regalo de su novio Mauricio Vaca, tiene un valor sentimental muy fuerte para ella, ya que representaba un vínculo con él durante su estancia en el programa.

Mariana explicó que se puso bloqueador el día que habló sobre Daniel Bisogno y salió al jardín, donde Memo Schutz la escuchaba y le pedía que le contara más; ese día se le olvidó el anillo. Recordó que ya le había pasado algo similar a mitad de la temporada, cuando dejó el anillo junto al lavabo y, al regresar, seguía ahí. Sin embargo, esta última vez que lo dejó en el mismo lugar, la sortija ya no estaba.

El misterio de la joya desaparecida

La denuncia de Mariana apunta directamente a los finalistas de la cuarta temporada, ya que el anillo desapareció a plena luz del día cuando solo quedaban pocos habitantes en la casa: Karina Torres, Ese Pérez, Memo Schutz y Gema Garoa. La ganadora sostiene que no hubo forma de que la pieza se cayera por accidente ni que alguien de la producción entrara a tomarla, por lo que concluye que alguien decidió adueñarse de ella antes del cierre del programa.

Aunque la final de La Casa de los Famosos México 2026 se realizó el 4 de octubre, la actriz afirma que, a un mes de su victoria, todavía se están revisando los videos. Ella misma pidió que se checaran las grabaciones para descubrir quién tomó la costosa joya. Para cerrar el tema, Mariana lanzó un llamado al público para que le avisen si llegan a ver a alguien usando su anillo.

La respuesta de Karina Torres

Tras la viralización de la entrevista, la influencer Karina Torres, quien quedó en tercer lugar de la competencia a pesar de ser una de las favoritas, subió un video a redes sociales. En la publicación utilizó un audio que dice: Mamá yo no fui mamá, con el fin de sostener que ella no tomó la sortija.

Karina añadió que está acostumbrada a que hablen de ella, ya sea de frente o a sus espaldas, y aseguró que le da exactamente igual; incluso afirmó que le fascina y que ella misma se encarga de dar de qué hablar. Esta reacción fue interpretada por los usuarios en redes sociales como una indirecta hacia los señalamientos de Mariana Ochoa.

La espera por el premio millonario

Además del drama del anillo, Mariana Ochoa reveló que un mes después de su triunfo aún no recibe el premio de 4 millones de pesos. Para entender mejor el proceso, consultó a Mario Bezares, ganador de la segunda temporada, quien le explicó que la entrega tarda entre tres y seis meses debido a procesos administrativos.

Mariana confirmó que a ella le dijeron que el plazo es de entre tres y seis meses. Según ganadores de ediciones pasadas, el monto neto que finalmente se cobra es menor debido a los descuentos correspondientes (impuestos y retenciones), y ronda poco más de 2,000,000 de pesos. Con este triunfo, la intérprete se une a Wendy Guevara, Mario Bezares y Aldo de Nigris como las personas que han ganado el maletín en la historia del programa.

La verdad, que sigan revisando videos un mes después es un nivel de intensidad que solo se ve en este reality. ¿Se imaginan que alguien aparezca presumiendo el anillo en Instagram?