Carola Martínez se roba el show en el GP de México con un look inspirado en Diego Rivera

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Carola Martínez asistió al Gran Premio de México 2026 para apoyar a su esposo, el piloto Sergio 'Checo' Pérez, quien regresó a los circuitos con la escudería Cadillac tras un año de ausencia. Aunque lució varios outfits elegantes durante el evento, hubo una prenda que dejó a todos con la boca abierta: una falda larga inspirada en la obra de Diego Rivera.

Para el día de la carrera, la esposa del piloto eligió una falda con el estampado del cuadro 'Vendedora de flores', una de las piezas más famosas del muralista mexicano pintada en 1941, donde aparece una mujer sosteniendo lirios. La prenda, que pertenece a la firma Banana Box, tiene una apertura lateral y flecos en los bordes para darle ese toque moderno.

Detrás de este look estuvo la estilista y empresaria mexicana Maru Méndez, quien fundó la firma de consultoría de imagen Bananas Box y ha sido la encargada de los outfits más recientes de Carola. Maru explicó en redes sociales que la idea era celebrar a México, convirtiendo la pintura de Rivera en una pieza de moda. Para lograrlo, trabajó en colaboración con la diseñadora Kristin Mallison.

Seamos honestos, llevar una obra de arte literal en la falda es una jugada arriesgada, pero en este caso funcionó increíble. Lograron que el folclor y la elegancia se encontraran en el Gran Premio. ¿Quién más se atreve a llevar un museo puesto en un evento de Fórmula 1?