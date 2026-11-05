Luis de Llano pide perdón a Sasha Sokol por mandato judicial

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Luis de Llano publicó un video en redes sociales para ofrecer una disculpa pública a Sasha Sokol. En el clip, el productor reconoció que existió daño moral derivado de las conductas y la asimetría de edad que marcaron la relación que tuvieron durante la década de los ochenta.

Esta acción es en cumplimiento de una resolución de las autoridades judiciales de la Ciudad de México, luego de que Sasha Sokol interpusiera una denuncia contra él. El pronunciamiento responde a lo establecido en el expediente judicial 642/2022, el cual busca reparar las afectaciones en la esfera personal de la actriz y cantante.

El dictamen del Juzgado Sexagésimo Segundo de lo Civil fue ratificado por la Séptima Sala y la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 25 de junio de 2025. En el video, De Llano admitió que sus comentarios del 6 de marzo de 2022 en una entrevista de YouTube con Yordi Rosado, así como los señalamientos de su comunicado del 30 de marzo, fueron desafortunados e inexactos.

El productor aceptó que sus palabras le restaron importancia a las consecuencias que los hechos tuvieron en la dignidad, el honor y la vida privada de Sasha. Como parte del fallo, Luis de Llano se comprometió formalmente a no volver a mencionar a Sasha Sokol en redes sociales ni en medios de comunicación.