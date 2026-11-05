Kunno suelta la bomba: peleará contra Ricardo Peralta en Ring Royale 2

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Kunno lanzó una noticia que nadie esperaba mientras estaba en La Granja VIP 2026. En una plática súper casual con Manelyk González y Fernando Lozada, el influencer soltó que tiene un combate programado contra Ricardo Peralta en la segunda edición de Ring Royale. La revelación no llegó por medio de una conferencia de prensa ni un comunicado oficial, sino que fue una confesión espontánea mientras cumplía con sus actividades en el reality.

Según lo que contó Kunno, al salir del programa tendrá que entrenar boxeo durante dos meses porque le toca pelear en marzo. Aunque el propio Kunno dio la noticia por confirmada desde adentro del show, hay un detalle: este enfrentamiento todavía no aparece en la cartelera oficial que ya circula en redes sociales. Básicamente, nos enteramos por él antes que por el organizador.

El evento de Poncho de Nigris

Ring Royale 2 es la segunda vuelta del evento de boxeo para celebridades que organiza Poncho de Nigris, quien es una personalidad de la televisión y el internet muy conocida en Monterrey. El evento está programado para el 14 de marzo de 2027 y tendrá lugar en la Arena Monterrey.

La dinámica del torneo es reunir sobre el ring a personalidades del entretenimiento y figuras de las redes sociales, tal como sucedió en la primera edición. Aunque Poncho de Nigris ya publicó una cartelera parcial con algunos de los peleadores confirmados, el duelo entre Kunno y Ricardo Peralta sigue sin figurar en los combates anunciados formalmente, pero la revelación del influencer ya encendió el ruido en internet.

Una rivalidad con mucha historia

Si creen que esto es solo por el show, hay que recordar que entre Kunno y Ricardo Peralta hay una tensión real y documentada. Todo el relajo empezó en La Casa de los Famosos México 2, cuando Kunno subió un video a TikTok para burlarse de la eliminación de Peralta. En ese video, el influencer lo llamó Torpecillo y dijo que la comunidad apoyaba mucho más a Arath de la Torre que a él.

Peralta no se quedó callado y esperó su momento para cobrar la factura. Años después, cuando Kunno fue el quinto eliminado de la edición de La Casa de los Famosos transmitida por Telemundo, el youtuber respondió con ironía en redes sociales. Peralta cuestionó qué haría Kunno al darse cuenta de que a nadie le gustó su participación y cerró su mensaje con la palabra Karma, haciendo referencia directa a las burlas que recibió tiempo atrás.

La respuesta de Kunno fue la típica: se rió de la situación y llamó a Peralta cosita, diciendo que le daba risa y que siguiera intentándolo. Claramente, no hay buena onda entre ellos y el ring sería el lugar ideal para cerrar este ciclo de indirectas.

El reto del entrenamiento

Ahora que la noticia salió a la luz, el tiempo corre para Kunno. Si sale de La Granja VIP en las próximas semanas, esos dos meses de preparación que mencionó serían prácticamente todo el tiempo que tendría para entrenar antes de subirse al cuadrilátero el 14 de marzo de 2027.

Por otro lado, Ricardo Peralta llega con un perfil polémico. Es recordado por su paso por La Casa de los Famosos México 2, donde generó mucho debate entre la audiencia y la comunidad LGBT+, además de que tiene en su currículum haber ganado MasterChef Celebrity.

Si Poncho de Nigris finalmente confirma este combate en la cartelera oficial, tendremos un enfrentamiento donde la rivalidad construida en TikTok y en diversos realities se resolverá a golpes. ¿Quién creen que gane este duelo de egos?